Сколько энергии выделится при кристаллизацие 4 тонн стали?!
Физика
Сколько энергии выделится при кристаллизацие 4 тонн стали?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько энергии выделится при кристаллизацие 4 тонн стали?! λ - Удельная теплота плавления/кристаллизации стали λ =84 кДж/кг (20 ккал/кг, 23 Вт·ч/кг) Q=λm=84 кДж/кг *4 тонн =84*4000=336000 кДж= 336 МДж Ответ 336000 кДж= 336 МДж
Гость:
Кол-во энергии, необходимого для плавления вещ-ва равно кол-ву энергии, необходимого для кристализации этого вещ-ва. Q=Lm(где L-удельная теплота кристализации(плавления0 стали) L=84000Дж/кг Q=4000*84000=336000000Дж=336МДж Ответ:336МДж
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