сколько в пятиугольной и восьмиугольной пирамиде вершин рёбер и граней заранее спасибо
Математика
сколько в пятиугольной и восьмиугольной пирамиде вершин рёбер и граней заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пятиугольной пирамиде 5 боковых граней, вершина,5 боковых ребер В восьмиугольной пирамиде 8 боковых граней, 1вершина,8 боковых ребер
Гость:
1) 5 граней, 5 ребер, 1 вершина 2) 8 граней, 8 ребер, 1 вершина
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