Внутри треугольника АВС взята точка Д так что угол ВДА= углу ВДС , угол ДАС=углу ДСА.Докажите что треугольник АВС равнобедреный

Геометрия

Внутри треугольника АВС взята точка Д так что угол ВДА= углу ВДС , угол ДАС=углу ДСА.Докажите что треугольник АВС равнобедреный

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