Внутри треугольника АВС взята точка Д так что угол ВДА= углу ВДС , угол ДАС=углу ДСА.Докажите что треугольник АВС равнобедреный  

Геометрия
Внутри треугольника АВС взята точка Д так что угол ВДА= углу ВДС , угол ДАС=углу ДСА.Докажите что треугольник АВС равнобедреный  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Док-во: ▲АDС-равнобедренный,значит АD=DC, ВD- общая, АD=CD,  угол ВДА= углу ВДС, значит  ▲АВD=▲ВСD, значит АВ=ВС, значит ▲ АВС - равнобедренный 
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