скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал вторую половину пути,если весь путь в 90 км он проделал за 5,5 часа?
Алгебра
скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал вторую половину пути,если весь путь в 90 км он проделал за 5,5 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- скорость велосипедиста на второй половине пути 45/(x+3)+45/X= 5,5 первое слагаемое - время движения велосипедиста по первой половине пути второе слагаемое - время движения велосипедиста по второй половине пути (45X+45X+135)/(X^2 + 3X)=5,5 приводим к общему знаменателю 90X + 135 = 5,5X^2 + 16,5X 5,5X^2-73,5X-135=0 решаем квадратное уравнения D=(-73,5)^2-4*5,5*(-135)=8372,25 X1=(73,5+91,5)/11=15 км/ч X2<0 - не подходит ответ:15 км/ч
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