скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал вторую половину пути,если весь путь в 90 км он проделал за 5,5 часа?

Алгебра

скорость велосипедиста на первой половине пути была на 3 км.ч больше чем скорость во второй половине пути !С какой скоростью велосипедист проехал вторую половину пути,если весь путь в 90 км он проделал за 5,5 часа?

Автор: Гость