Слон в 5 раз тяжелее белого медведя. Белый медведь на 3 т 600 кг легче слона. Сколько весит каждое животное?

Математика

Слон в 5 раз тяжелее белого медведя. Белый медведь на 3 т 600 кг легче слона. Сколько весит каждое животное?

Автор: Гость