Слон в 5 раз тяжелее белого медведя. Белый медведь на 3 т 600 кг легче слона. Сколько весит каждое животное?
Математика
Слон в 5 раз тяжелее белого медведя. Белый медведь на 3 т 600 кг легче слона. Сколько весит каждое животное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х кг -весит медведь, тогда 5х кг весит слон.сост. уравнение 5х-х=3600 4х=3600 х=900 кг - весит медведь, а слон- 4500кг
Гость:
х весит белый медведь 5 х весит слон 3т600 кг = 3600 кг 5х-х =3600 4х=3600 х=3600 : 4 х=900 кг весит белый медведь 900* 5 = 4500 кг= 4т500кг весит слон
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