zn-zno-zncl2-zn(oH)2-zno-zn осуществить превращение!
Химия
zn-zno-zncl2-zn(oH)2-zno-zn осуществить превращение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Zn + O2 = 2ZnO ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 (осадок) + 2NaCl Zn(OH)2 = ZnO + H2O ZnO + H2 = Zn + H2O
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