твир  Як берези змінюються весною

Гость: Гость:

У моєму дворі є багато дерев.Великі і малі,крислаті і тоненькі.Та більш за все мою увагу привартею ніжна берізка.Надворі зима,а вона така маленька і непомітна відчайдушна бореться з холодами.Ну потерпи ще трохи,скоро прийде зима і станеш ти знов красунею.Адже всім відомо як змінюються берези навесні?Гілочки вкриваються зелененькими листочками,гарно відтіняючи білий стовбур.З'являються нові сережки.І почне струмками з берези збігати березовий сік.Я дуже люблю березу!