твир Як берези змінюються весною
Қазақ тiлi
твир Як берези змінюються весною
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моєму дворі є багато дерев.Великі і малі,крислаті і тоненькі.Та більш за все мою увагу привартею ніжна берізка.Надворі зима,а вона така маленька і непомітна відчайдушна бореться з холодами.Ну потерпи ще трохи,скоро прийде зима і станеш ти знов красунею.Адже всім відомо як змінюються берези навесні?Гілочки вкриваються зелененькими листочками,гарно відтіняючи білий стовбур.З'являються нові сережки.І почне струмками з берези збігати березовий сік.Я дуже люблю березу!
Гость:
Скінчились зимові морози.Прийшла весела,духмяна весна.Ще вчора берізки стояли голі прикриті снігом.А сьогодні вже з*являються бруньки.Незабаром вони почнуть розпускатися Немов аленькі квіточки.З них з*являються листочки.Невдовзі стрункі барезки одягнуть свої чарівні сережки.Сонячно навкруги,дзвінко виспівують свої трелі пташки.Звеселяють березовий гай.Радіють що повернулись із вирію.А восени берізки одягнуть сої золоті чарівні шати.
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