зрівняйте рівняння реакцій поставивчи коефіцієнти: Ca3 (PO4)2 + HCl -- CaCl2 + H3PO4 Ba(NO3)2 + H2SO4 ⇒BaSO4 + HNO3
Химия
зрівняйте рівняння реакцій поставивчи коефіцієнти: Ca3 (PO4)2 + HCl -- CaCl2 + H3PO4 Ba(NO3)2 + H2SO4 ⇒BaSO4 + HNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca3 (PO4)2 + 6HCl -- 3CaCl2 + 2H3PO4 Ba(NO3)2 + H2SO4 ⇒BaSO4 + 2HNO3
Гость:
Ca3(PO4)2↓ + 6HCl=3CaCl2 + 2H3PO4 Ba(NO3)2+ H2SO4=BaSO4 (осадок, стрелочка вниз) + 2HNO3
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