В треугольнике АВС проведена биссектриса внешнего угла смежного с углом В (ВF) докожите что BF// АС если угол А = 50 гр а угол В = 80 гр

Геометрия

В треугольнике АВС проведена биссектриса внешнего угла смежного с углом В (ВF) докожите что BF// АС если угол А = 50 гр а угол В = 80 гр

Автор: Гость