В треугольнике АВС проведена биссектриса внешнего угла смежного с углом В (ВF) докожите что BF// АС если угол А = 50 гр а угол В = 80 гр
Геометрия
В треугольнике АВС проведена биссектриса внешнего угла смежного с углом В (ВF) докожите что BF// АС если угол А = 50 гр а угол В = 80 гр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
там надо на рисунке показывать.. накрест лежащие углы равны, значит прямые параллельны
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