в прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно что AC1=5 BB1=2 A1D1=4. найдите длину ребра DC

Геометрия
в прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно что AC1=5 BB1=2 A1D1=4. найдите длину ребра DC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС1 - это диагональ параллелепипеда, а есть формула: диагональ параллелепипеда в квадарате равна сумме квадратов трех измерений - высоты, ширины и длины. Тогда 25=4+16+DC^2,  DC^2=5,  DC=sqrt5 
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