4х+5=6-3(х-2) решить уравнение
Алгебра
4х+5=6-3(х-2) решить уравнение
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Гость:
4х+5=6-3х+6 4х+3х=12-5 7х=7 х=7/7 х=1
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