Длина участка земли прямоугольной формы 25м. а ширина 24м. Десятую часть этого учаска занимают постройки. На четвёртой его части посажены овощи, а на остольной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми деревьями?

Математика

Длина участка земли прямоугольной формы 25м. а ширина 24м. Десятую часть этого учаска занимают постройки. На четвёртой его части посажены овощи, а на остольной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми деревьями?

Автор: Гость