Длина участка земли прямоугольной формы 25м. а ширина 24м. Десятую часть этого учаска занимают постройки. На четвёртой его части посажены овощи, а на остольной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми деревьями?
Математика
Длина участка земли прямоугольной формы 25м. а ширина 24м. Десятую часть этого учаска занимают постройки. На четвёртой его части посажены овощи, а на остольной площади-фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми деревьями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25 х 24 = 600 кв.м площадь участка 2) 600 : 10 = 60 кв.м площадт под постройки 3) 600 : 4 =150 кв.м площадь под овощи 4) 600 - 60 - 150 = 390 кв.м площадь под фруктовые деревья.
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