Развяжите уравнение ctg x = -1
Математика
Развяжите уравнение ctg x = -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ctg x = -1 x=arcctg(-1)+pi k, k принадлежит Z x=pi-arcctg1=pi-pi/4=3pi/4, k принадлежит Z pi - пи
Гость:
Это табличное значение ctgx=1 x= pi/4+ pi n, n- принадлежит Z ctgx=-1 x=3pi/4+pi n, n-принадлежит Z
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