точки М,N,R лежат на одной прямой ,МN=11см,RN=20см.Найдите расстояние MR
Геометрия
точки М,N,R лежат на одной прямой ,МN=11см,RN=20см.Найдите расстояние MR
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MR=RN-Mn=20см-11см=9см
Гость:
расстояние MR= МN+RN=11+20=31cм ответ:31см
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