6.Вывести на экран таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта (F) для значений от 0ОС до 30OС с шагом 2ОС (перевод осуществляется по формуле F = 1,8∙C + 32). ( конструкція while)
Экономика
6.Вывести на экран таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта (F) для значений от 0ОС до 30OС с шагом 2ОС (перевод осуществляется по формуле F = 1,8∙C + 32). ( конструкція while)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На паскале var A,B:array [0..15] of real; i:integer; Begin For i:=0 to 15 do A[i]:=i*2; For i:=0 to 15 do begin B[i]:=1.8*A[i]+32; Writeln(A[i],' градуса(ов)','=',B[i],' по Фаренгейту'); end; end. ВОТ ЕЩЕ ЧЕРЕЗ WHILE var A,B:array [0..15] of real; i:integer; Begin For i:=0 to 15 do A[i]:=i*2; i:=0; While i<=15 do begin B[i]:=1.8*A[i]+32; i:=i+1; end; For i:=0 to 15 do Writeln(A[i],' градуса(ов)','=',B[i],'по Фаренгейту'); end.
Гость:
var i:byte; f:real; begin i:=0; Writeln(' Градусы'); writeln('Цельсия Фаренгейта'); while i<=30 do begin f:=1.8*i+32; writeln(' ',i,' ',' ',f:0:2 ); i:=i+2; end; end. без дурацкой лишней переменной=) var i:byte; begin i:=0; Writeln(' Градусы'); writeln('Цельсия Фаренгейта'); while i<=30 do begin writeln(' ',i,' ',' ',1.8*i+32 ); i:=i+2; end; end. во вложении прога,здесь пробелы убирают=(
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