6.Вывести на экран таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта (F) для значений от 0ОС до 30OС с шагом 2ОС (перевод осуществляется по формуле F = 1,8∙C + 32). ( конструкція while)

Экономика

6.Вывести на экран таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта (F) для значений от 0ОС до 30OС с шагом 2ОС (перевод осуществляется по формуле F = 1,8∙C + 32). ( конструкція while)

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