6.Вывести на экран таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта (F) для значений от 0ОС до 30OС с шагом 2ОС (перевод осуществляется по формуле F = 1,8∙C + 32). ( конструкція while)

На паскале var A,B:array [0..15] of real; i:integer; Begin For i:=0 to 15 do A[i]:=i*2; For i:=0 to 15 do begin B[i]:=1.8*A[i]+32; Writeln(A[i],' градуса(ов)','=',B[i],' по Фаренгейту'); end; end. ВОТ ЕЩЕ ЧЕРЕЗ WHILE var A,B:array [0..15] of real; i:integer; Begin For i:=0 to 15 do A[i]:=i*2; i:=0; While i<=15 do begin B[i]:=1.8*A[i]+32; i:=i+1; end; For i:=0 to 15 do Writeln(A[i],' градуса(ов)','=',B[i],'по Фаренгейту'); end.