Суміш з свинцевим і алюмінієвої стружки із загальною масою 150 г і температурою 100 ° С занурена в калориметр з водою, температура якої 15 ° С, а маса 230 р. Остаточна температура встановилася 20 С. Теплоємність калориметра 42к...

Физика

Суміш з свинцевим і алюмінієвої стружки із загальною масою 150 г і температурою 100 ° С занурена в калориметр з водою, температура якої 15 ° С, а маса 230 р. Остаточна температура встановилася 20 С. Теплоємність калориметра 42кДж / К. Скільки свинцю і алюмінію було в суміші?!

Автор: Гость