Суміш з свинцевим і алюмінієвої стружки із загальною масою 150 г і температурою 100 ° С занурена в калориметр з водою, температура якої 15 ° С, а маса 230 р. Остаточна температура встановилася 20 С. Теплоємність калориметра 42к...
Физика
Суміш з свинцевим і алюмінієвої стружки із загальною масою 150 г і температурою 100 ° С занурена в калориметр з водою, температура якої 15 ° С, а маса 230 р. Остаточна температура встановилася 20 С. Теплоємність калориметра 42кДж / К. Скільки свинцю і алюмінію було в суміші?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решено верно m2=0.058 (58 грамм алюминия) m1=0.092 (92 грамма свинца)
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