Цена товара сначала увеличилось на 20% а затем уменьшилась на 20% после чего она стала 6720 рублей.найдете первоначальную цену товара

Алгебра

Цена товара сначала увеличилось на 20% а затем уменьшилась на 20% после чего она стала 6720 рублей.найдете первоначальную цену товара

Автор: Гость