Цена товара сначала увеличилось на 20% а затем уменьшилась на 20% после чего она стала 6720 рублей.найдете первоначальную цену товара
Алгебра
Цена товара сначала увеличилось на 20% а затем уменьшилась на 20% после чего она стала 6720 рублей.найдете первоначальную цену товара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ч начальная цена. увеличили на 20% цена стала 100+20)х/100=1,2х. теперь уменьшаем на 20% уже цену 1,2х: (100-20)*1,2х/100=0,8*1,2х=0,96х Итоговая цена 6720=0,96х х= 6720:0,96=7000 начальная цена
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