В каком предложении выделенное слово стоит в винительном падеже: 1. КАПИТАН ведет корабль. 2.Дети рисуют ЦВЕТЫ. 3.СОЛНЦЕ закрыло дерево.
Русский язык
В каком предложении выделенное слово стоит в винительном падеже: 1. КАПИТАН ведет корабль. 2.Дети рисуют ЦВЕТЫ. 3.СОЛНЦЕ закрыло дерево.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Дети рисуют ЦВЕТЫ.рисуют (кого?,что?) в остальных подлежащее
Гость:
1. в именительном падеже 2. в винительном падеже 3. в именительном падеже ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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