между горизонтальными заряженными пластинами находятся в покое капелька масла,заряд которой q-=1,6*10 -16 кл.определите массу капли ,если напряженнгсть поля 0,3*10 5н/кл

Физика
между горизонтальными заряженными пластинами находятся в покое капелька масла,заряд которой q-=1,6*10 -16 кл.определите массу капли ,если напряженнгсть поля 0,3*10 5н/кл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m*g=q*E. Отсюда масса m=q*E/g. m=(1,6*10^ -16 Кл*0,3*10^5 Н/Кл)/(9,8 м/с^2)=....кг
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