между горизонтальными заряженными пластинами находятся в покое капелька масла,заряд которой q-=1,6*10 -16 кл.определите массу капли ,если напряженнгсть поля 0,3*10 5н/кл

Физика

между горизонтальными заряженными пластинами находятся в покое капелька масла,заряд которой q-=1,6*10 -16 кл.определите массу капли ,если напряженнгсть поля 0,3*10 5н/кл

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