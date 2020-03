составить блок схему алгоритма и программу вычесления площади треугольника

Гость: Гость:

var a,b,c:integer; стороны для треугольника s,p:real; begin write('Введите сторону а = ');readln(a); write('Введите сторону b = ');readln(b); write('Введите сторону c = ');readln(c); if ((a < b + c) or (b < a + c) or (c < a + b)) then begin проверка на существовании треугольника, а то как площадь получить если треугольника нет=) p:=(a+b+c)/2; формула полупериметра s:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); формула Герона для нахождении площади треугольника writeln('Площадь треугольника равна s = ',s:0:4); end else writeln('Треугольник не существует!'); end. П.С. что не понятно постараюсь объяснить, но я думаю вы прекрасно во всем разберетесь;) Во вложении блок схема