Выполни Синтаксический разбор предложения, Разве забудет сердце такую красоту?
Русский язык
Выполни Синтаксический разбор предложения, Разве забудет сердце такую красоту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматическая основа - сердце забудет разве - наречие забудет - глагол сердце - существительное такую - местоимение красоту - существительное предложение простое (одна грамматическая основа), повествовательное, вопросительное, бессоюзное, распространенное
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