составьте программу вычисления объема, площади полной поверхности,сумму ребер прямого параллелепипеда
Экономика
составьте программу вычисления объема, площади полной поверхности,сумму ребер прямого параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прога на Паскале Var a,b,c:real; Begin Read(a,b,c); Write('Объем=',a*b*c,' ','Площадь поверхности=',2*(a*b+a*c+b*c), ' ','Сумма ребер=', 4*(a+b+c) ); END.
Гость:
var a,b,c:real; Begin read(a,b,c); writeln('V = ', a*b*c); writeln('S = ', 2*(a*b+b*c+a*c)); End.
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