плавать мы,1 жившие у реки ребятишки,2 учились так же естественно,3 как учатся в детстве ходить... Так же само собой приходило умение владеть веслом,4 переплывать плес,5 держась за лошадиную гриву. здесь пронумерованы все зяпят...

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плавать мы,1 жившие у реки ребятишки,2 учились так же естественно,3 как учатся в детстве ходить... Так же само собой приходило умение владеть веслом,4 переплывать плес,5 держась за лошадиную гриву. здесь пронумерованы все зяпятые.выпишите цифрУ, обозначающУЮ запятую между частями сложного предложения.

Автор: Гость