плавать мы,1 жившие у реки ребятишки,2 учились так же естественно,3 как учатся в детстве ходить... Так же само собой приходило умение владеть веслом,4 переплывать плес,5 держась за лошадиную гриву. здесь пронумерованы все зяпят...

Русский язык
плавать мы,1 жившие у реки ребятишки,2 учились так же естественно,3 как учатся в детстве ходить... Так же само собой приходило умение владеть веслом,4 переплывать плес,5 держась за лошадиную гриву. здесь пронумерованы все зяпятые.выпишите цифрУ, обозначающУЮ запятую между частями сложного предложения. 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 перед союзом как                                                                                            
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
высота правильной призмы равна 12 см. сторона ее основания 6 см. вычислите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прямую и середину ребра
Ответить
Алгебра
Упростить  cos4α+4cos2α+3
Ответить
Геометрия
нужны задачи о пифагоровых тройках,помогите,пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Выполни синтаксический разбор предложения. Разве забудет сердце такую красоту?
Ответить
Геометрия
№1 в треугольнике АВС, угол А=70 градусам, угол С=55градусам, а)докажите что треугольник АВС-равнобедренный,и кажите его основание. б) ВМ-высота тр...
Ответить