№1в треугольнике АВС,угол А=70 градусам,угол С=55градусам,а)докажите что треугольник АВС-равнобедренный,и кажите его основание.б) ВМ-высота треугольника,найдите углы нак котрый она  угол АВС.№2отрезки АВ и СД пересекаються в то...

угол б = 180 - угол а - угол с = 180 - 70 -55= 55 Так как угол а = угол с = 55, то треугольник равнобедренный с основанием АС высота является также и биссектрисой, так как это равнобедренный трегольник она делит уггол б на два угла, которые равны по 35 градусов (70/2=35) Треугольники равны по перому признаку равенства треугольникоа (АО=БО, СО=ОД, а угол АОС = угол БОД как вертикальные) угол АСО = угол ОБД = 115 градусов, угол БОД равен 180 - 115 - 20 = 45 угол БОД = угол АОС = 45 пусть боковая сторона равна х, тогда сумма двух боковых сторор равна 2х. составим уравнение 2х +16 = 64 2х = 48 х = 24

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По теореме о сумме углов треугольника находим третий угол В: 180-70-55=55. Значит по признаку равнобедренного треугольника он равнобедренный. Основание ВС. В треугольнике ВМС по свойству прямоугольного рреугольника находим угол МВС 90-55=35 В треугольнике АВМ находим аналогично угол АВМ 90-70=20 2. Треугольники равны по первому признаку(две стороны и угол между ними). найти угол АОС по данным нельзя. Он известен 3. Если 16 - основание треугольника, то 64-16= 48. 48/2=24см - это ответ А если 16см боковая сторона, то она найдена.