На березе сидели птицы. Сначала улетели 9 птиц потом еще 4 птицы Сколько всего птиц улетело?

Математика

На березе сидели птицы. Сначала улетели 9 птиц потом еще 4 птицы Сколько всего птиц улетело?

Автор: Гость