На березе сидели птицы. Сначала улетели 9 птиц потом еще 4 птицы Сколько всего птиц улетело?

Математика
На березе сидели птицы. Сначала улетели 9 птиц потом еще 4 птицы Сколько всего птиц улетело?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+4 получается 13 птиц улетело 
Гость:
9+4=13 птиц всего улетелою ответ: всего с берёзы улетело 13 птиц 
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