Расстояние между городами Магадан и Комсомольск-на-Амуре равно 1300 км.Какую длину будет иметь отрезок,выражающий это расстояние на карте в масштабе 1:20000000?

Математика

Расстояние между городами Магадан и Комсомольск-на-Амуре равно 1300 км.Какую длину будет иметь отрезок,выражающий это расстояние на карте в масштабе 1:20000000?

Автор: Гость