Расстояние между городами Магадан и Комсомольск-на-Амуре равно 1300 км.Какую длину будет иметь отрезок,выражающий это расстояние на карте в масштабе 1:20000000?
Математика
Расстояние между городами Магадан и Комсомольск-на-Амуре равно 1300 км.Какую длину будет иметь отрезок,выражающий это расстояние на карте в масштабе 1:20000000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мм-20км 1300/20=130/2=65(мм)-6см 5мм
Гость:
1:20000000, значит в линейном масштабе в 1см будет 200 км(так как 20000000/100000) 1300/200=6,5 см ответ: 6,5 см
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