При дрожжевом брожении глюкозы получается этиловый спирт. Вычислите массы глюкозы, необходимой для получения раствора этилового спирта массой 500 кг с массовой долей C2H5OH 15%

Химия

При дрожжевом брожении глюкозы получается этиловый спирт. Вычислите массы глюкозы, необходимой для получения раствора этилового спирта массой 500 кг с массовой долей C2H5OH 15%

Автор: Гость