При дрожжевом брожении глюкозы получается этиловый спирт. Вычислите массы глюкозы, необходимой для получения раствора этилового спирта массой 500 кг с массовой долей C2H5OH 15%
Химия
При дрожжевом брожении глюкозы получается этиловый спирт. Вычислите массы глюкозы, необходимой для получения раствора этилового спирта массой 500 кг с массовой долей C2H5OH 15%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H12O6 (дрожжи) = 2C2H5OH + 2CO2 Найдем массу спирта. m в-ва(C2H5OH) = w*m р-ра=0,15*500 = 75 кг n(C2H5OH) = m/M = 75/46=1.63 кмоль n(C2H5OH) = n/2(C6H12O6)=0.815 кмоль m(C6H12O6)= n*M = 0.815*180= 146.7 кг
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