1)сосуды идущие к сердцу2)сосуды идущие от сердца
Биология
1)сосуды идущие к сердцу2)сосуды идущие от сердца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сосуды идущие к сердцу - вены 2) сосуды идущие от сердца - артерии
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