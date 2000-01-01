В два района отправлены учебники одинаковыми пачками. В один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправленно в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше, чем во второй?

Математика

В два района отправлены учебники одинаковыми пачками. В один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправленно в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше, чем во второй?

Автор: Гость