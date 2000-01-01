В два района отправлены учебники одинаковыми пачками. В один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправленно в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше, чем во второй?
Математика
В два района отправлены учебники одинаковыми пачками. В один-200 пачек, а в другой-300 пачек. Сколько учебников отправленно в каждый район, если в первый район отправили на 2000 учебников меньше, чем во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300-200=100(пач)-разница в количестве,отравленных пачек. 2)2000:100=20(учеб)-в одной пачке. 3)200*20=4000)учеб)-отправлено в первый район. 4)300*20=6000(учеб)-отправлено во второй район
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