напишите всё что знаете пожалуйста про Леонардо да Винчи

Леонардо родился 2 мая 1519 года.великий Итальянский художник. изобретатель.1487 году изобрел летательную машину - орнитоптер, основанной на птичьем полете.Создатель арбалета парашюта автомобиля и военной машины.

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Леонардо да Винчи-15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — великий итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis). Леонардо осмысливался в последующей традиции как личность, наиболее ярко очертившая диапазон творческих исканий своей эпохи.