1)В одной цистерне в 4 раза меньше нефти чем во второй. После того как в первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти было в каждой цистерне первонача...

Математика

1)В одной цистерне в 4 раза меньше нефти чем во второй. После того как в первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти было в каждой цистерне первоначально? 2)Туристы были в пути три дня. В первый день они преодолели 25% всего расстояния, во второй - 52% оставшегося, а в третий - 54 км. Найдите длину всего пути.

Автор: Гость