1)В одной цистерне в 4 раза меньше нефти чем во второй. После того как в первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти было в каждой цистерне первонача...
Математика
1)В одной цистерне в 4 раза меньше нефти чем во второй. После того как в первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти было в каждой цистерне первоначально? 2)Туристы были в пути три дня. В первый день они преодолели 25% всего расстояния, во второй - 52% оставшегося, а в третий - 54 км. Найдите длину всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)пусть х т было в первой цистерне,тогда 4х т во второй. Составим уравнение; х+20=4х-19 20+19=4х-х 39=3х х=13 тонн нефти было в первой цистерне первоначально. 1)13*4=52 тонн нефти было во второй цистерне первоначально. 2) пусть х км весь путь,тогда 0,25х км-прошли в первый день,а 0,52(х-0,25х)км во второй. Составим уравнение: 0,25х+0,52(х-0,25х)+54=х 0,25х+0,52х-0,13х+54=х 0,64х+54=х 54=х-0,64х 54=0,36х х=150км-длина всего пути.
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