какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2    б) CO2 и H2O    в)  CO2 и H2     г)  C и H2O

Химия
какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2    б) CO2 и H2O    в)  CO2 и H2     г)  C и H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) 2C3H6+9O2=6CO2+6H2O
Гость:
При горении любых органических веществ образуется диоксид углерода(CO2) и вода(H2O) Ответ:б)
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