какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2 б) CO2 и H2O в) CO2 и H2 г) C и H2O
Химия
какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2 б) CO2 и H2O в) CO2 и H2 г) C и H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) 2C3H6+9O2=6CO2+6H2O
Гость:
При горении любых органических веществ образуется диоксид углерода(CO2) и вода(H2O) Ответ:б)
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