какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2 б) CO2 и H2O в) CO2 и H2 г) C и H2O

Химия

какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2 б) CO2 и H2O в) CO2 и H2 г) C и H2O

Автор: Гость