Найдите длину дуги равной 0,4 длины окружности,радиус которой 6,5 см.(Число пи округлите до сотых.)

Математика
Найдите длину дуги равной 0,4 длины окружности,радиус которой 6,5 см.(Число пи округлите до сотых.)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:  (2*3.14*6.5)*0.4=16,328 см.
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