нужны интересные факты из жизни Джонатана Свифта

1) Джонатан Свифт придумал слова «лилипут» (англ. lilliput) и «йеху» (англ. yahoo). Они вошли во многие языки мира. 2)Писатель Джонатан Свифт в своей третей книге «Путешествие Гулливера», описывая астрономов сказочного острова Лапуту, сообщил, что они открыли у Марса два спутника, причем дал точные параметры их орбиты. Каково же было удивление астрономов, когда спустя полтораста лет А.Холлом и в самом деле были обнаружены два спутника Марса. Описание Свифта полностью совпадало с реальными параметрами их орбиты. 3)Как-то на площади перед собором собралась и подняла шум многочисленная толпа. Свифту доложили, что это горожане готовятся наблюдать солнечное затмение. Раздражённый Свифт велел передать собравшимся, что декан отменяет затмение. Толпа затихла и почтительно разошлась. 4) Бо́льшая часть состояния Ванессы, согласно её завещанию, отошла Джорджу Беркли, другу Свифта, в будущем известному философу. Свифт высоко ценил Беркли, который тогда был деканом в ирландском городе Дерри. 5)Первый русский перевод «Путешествий Гулливера» вышел в 1772—1773 годах под названием «Путешествия Гулливеровы в Лилипут, Бродинягу, Лапуту, Бальнибарбы, Гуигнгмскую страну или к лошадям». Перевод выполнил с французского издания Ерофей Каржавин.

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1) Джонатан Свифт придумал слова «лилипут» (англ. lilliput) и «йеху» (англ. yahoo). Они вошли во многие языки мира. 2)Писатель Джонатан Свифт в своей третей книге «Путешествие Гулливера», описывая астрономов сказочного острова Лапуту, сообщил, что они открыли у Марса два спутника, причем дал точные параметры их орбиты. Каково же было удивление астрономов, когда спустя полтораста лет А.Холлом и в самом деле были обнаружены два спутника Марса. Описание Свифта полностью совпадало с реальными параметрами их орбиты. 3)Как-то на площади перед собором собралась и подняла шум многочисленная толпа. Свифту доложили, что это горожане готовятся наблюдать солнечное затмение. Раздражённый Свифт велел передать собравшимся, что декан отменяет затмение. Толпа затихла и почтительно разошлась. 4) Бо́льшая часть состояния Ванессы, согласно её завещанию, отошла Джорджу Беркли, другу Свифта, в будущем известному философу. Свифт высоко ценил Беркли, который тогда был деканом в ирландском городе Дерри. 5)Первый русский перевод «Путешествий Гулливера» вышел в 1772—1773 годах под названием «Путешествия Гулливеровы в Лилипут, Бродинягу, Лапуту, Бальнибарбы, Гуигнгмскую страну или к лошадям». Перевод выполнил с французского издания Ерофей Каржавин. 6)анифестом ирландской свободы «Письма М.Б., суконщика» не стали, но сохранились в истории английской литературы как речевой портрет англо-ирландского простолюдина начала 18 века — тем более мастерский, что декан Джонатан Свифт не имел со своим персонажем ничего общего, как, впрочем, и с возникавшим из небытия героем своего главного произведения, Лемюэлем Гулливером, «сперва судовым врачом, а потом капитаном нескольких кораблей». С начала 1720-х гг. в письмах Свифта появляются упоминания о «моих Путешествиях»; в ноябре 1726 в Лондоне выходит том, содержащий «сжатое описание» первых двух из них. Второй том с описанием третьего и четвертого путешествий вышел в феврале 1727. Описание действительных и воображаемых путешествий и сопутствующих им открытий было с начала 16 века одним из ведущих европейских литературных жанров. Используя его, Джонатан Свифт помещал свое произведение в один ряд с «Утопией» Томаса Мора, с «Гаргантюа и Пантагрюэлем» Ф. Рабле, с самой популярной и самой насыщенной религиозным содержанием книгой 17 века «Путем паломника» Джона Баньяна, а также и с опубликованным в 1719 «Робинзоном Крузо» Д. Дефо, самым оптимистичным сочинением нового времени, по смыслу и пафосу прямо противоположным «Путешествиям Гулливера». Сюжет их, как и в «Сказке бочки», был подставной, пародийный: Джонатан Свифт в отличие от великого множества утопистов, мечтателей и выдумщиков, не открывал новые страны, а возвращал читателя к поразительной реальности его повседневного существования, заставляя взглянуть на себя и окружающий мир новыми глазами и произвести трезвую нравственную (то есть прежде всего религиозную) самооценку.