 В треугольнике АВС Ð В – тупой, АD – медиана треугольника. Докажите, что Ð АDC больше Ð DAC.

Геометрия
 В треугольнике АВС Ð В – тупой, АD – медиана треугольника. Докажите, что Ð АDC больше Ð DAC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напротив большего угла лежит большая сторона, раз угол В тупой, то АС-самая большая сторона в треугольне, т.к. это самый большой угол в треугольнике ADC  угол ADC лежит напротив этой же стороны АС, а угол DAC - напротив DC, что является половиной ВС, ВС первоначально была меньше АС, значит её половина тоже меньше, значит угол ADC больше, чем угол DAC
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