вес тела 4,5 Н а его объем 500 см 3. утонет ли это тело в воде?спирте?керосине?

Гость: Гость:

перевоодим см3 в м3 - 500 см3 = 0,0005м3 найдем массу тела F=mg и m = F/g = 0,45кг найдем плотность тела p=m/V = 0,45кг/0,0005м3 = 900кг/м3 Если плотность тела меньше плотности жидкости, то тело не утонет. Тело не утонет в воде (1000кг/м3), но утонет в спирте и керосине (по 800кг/м3)