составить программу переворачивания слова (попугай - йагупоп) . Через программу QBasic.
Экономика
составить программу переворачивания слова (попугай - йагупоп) . Через программу QBasic.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
INPUT "vvedite slovo s = "; s$ FOR i = LEN(s$) TO 1 STEP -1 PRINT MID$(s$, i, 1); NEXT i END получение новой строки INPUT "vvedite slovo s = "; s$ FOR i = LEN(s$) TO 1 STEP -1 r$ = r$ + MID$(s$, i, 1) NEXT i PRINT r$ END
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