Два солдата подошли к реке и увидели,как на лодке катаются два мальчика.Солдатам необходимо переправиться на другой берег.Составьте словесный алгоритм переправы солдат на другой берег,если лодкавмещает либо одного солдата,либо ...
Экономика
Два солдата подошли к реке и увидели,как на лодке катаются два мальчика.Солдатам необходимо переправиться на другой берег.Составьте словесный алгоритм переправы солдат на другой берег,если лодкавмещает либо одного солдата,либо двух мальчиков ,а солдата и мальчикаКузе не вмещает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала на ту сторону поплывет один мальчик и один солдат затем солдат останется а мальчик приплывет. Затем на лодку к мальчику сядет второй солдат и поплвет на другую сторону.
Гость:
мальчик высаживает второго мальчика на втором берегу, сам отправляется на первый. там, он выходит из лодки и сажает вместо себя солдата. солдат перемещается на второй берег и выходит. "за руль" садится мальчик и плывет к 1ому берегу, берет 2ого пацана и они оба "едут" на второй берег. там один мальчик выходит. 2ой отправляется на первый берег меняется местами со вторым солдатом и солдат плывет на второй берег. там второй пацан садится в лодку и плывет на первый берег за другом. Результат: бойцы переправились, а мальчики снова катаются. Удачи..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экономика
Химия
1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой: А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 |...