решите уравнения:- (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x 4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x
Математика
решите уравнения:- (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x 4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x 5,7х+2,9х-3,8х+3,7х+4,9х=0 9,7х=0 х=0 4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x 4,2x - 1,3 - 1,1+1,4х-2,6х=0 3х=2,4 х=0,8
Гость:
-5,7+2,9х-3,8х+3,7=-4,9х 4х=2, х=0,5 4,2х-1,3-1,1+1,4х=2,6х 3х= 2,4, х=0,8
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