Пожалуста! Напишите электронные формулы атомов неона и кремния.

Химия
Пожалуста! Напишите электронные формулы атомов неона и кремния.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ne - 1s2 2s2 2p6 Si - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0  
Гость:
Ne - 1s2 2s2 2p6 Si - 1s2 2c2 3s2 3d0
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