Пожалуста! Напишите электронные формулы атомов неона и кремния.
Химия
Пожалуста! Напишите электронные формулы атомов неона и кремния.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ne - 1s2 2s2 2p6 Si - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0
Гость:
Ne - 1s2 2s2 2p6 Si - 1s2 2c2 3s2 3d0
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