Решите систему уравнений : 5х+у=-3 х^2+5ху-8х+5у=-15

Алгебра
Решите систему уравнений : 5х+у=-3 х^2+5ху-8х+5у=-15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+у=-3 х^2+5ху-8х+5у=-15   5х-3=у х^2+5x(5x-3)-8x+5(5x-3)=-15 x^2+25x^2-15x-8x+25x-15+15=0 26x^2+2x=0 x(26x+2)=0 x=0 ИЛИ 26x+2=0               x=-1/13   x=0 5х-3=у   y=-3 x=0     x=-1/13 5х-3=у   y=-3 и 5/13 x=-1/13 жирным шрифтом выделен ответ  
Гость:
5х+у=-3                          у=-3-5х                                        у=-3-5х            у=-3-5х х^2+5ху-8х+5у=-15         х²+5х(-3-5х)-8х+5(-3-5х)=-15       -24х²-48х=0     -х(24х+48)=0   у=-3-5х    у₁=-3         у=-3-5х   у₂=7 х₁=0         х₁=0         х₂=-2      х₂=-2 ОТВЕТ(0;-3) и (-2;7)
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