Решите систему уравнений : 5х+у=-3 х^2+5ху-8х+5у=-15
Алгебра
Решите систему уравнений : 5х+у=-3 х^2+5ху-8х+5у=-15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+у=-3 х^2+5ху-8х+5у=-15 5х-3=у х^2+5x(5x-3)-8x+5(5x-3)=-15 x^2+25x^2-15x-8x+25x-15+15=0 26x^2+2x=0 x(26x+2)=0 x=0 ИЛИ 26x+2=0 x=-1/13 x=0 5х-3=у y=-3 x=0 x=-1/13 5х-3=у y=-3 и 5/13 x=-1/13 жирным шрифтом выделен ответ
Гость:
5х+у=-3 у=-3-5х у=-3-5х у=-3-5х х^2+5ху-8х+5у=-15 х²+5х(-3-5х)-8х+5(-3-5х)=-15 -24х²-48х=0 -х(24х+48)=0 у=-3-5х у₁=-3 у=-3-5х у₂=7 х₁=0 х₁=0 х₂=-2 х₂=-2 ОТВЕТ(0;-3) и (-2;7)
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