решите уравнения: 4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x - (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x
Математика
решите уравнения: 4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x - (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)раскрываем скобки 4,2х-1,3-1,1+1,4х=2,6х 4,2х-2,6х+1,4х=1,3+1,1 3х=2,4 х=0,8 2)раскрываем скобки -5,7+2,9х-3,8х+3,7=-4,9х 2,9х-3,8х+4,9х=5,7-3,7 4х=2 х=0,5
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