Из четырех внешне одинаковых деталей одна отличается по массе оттрех остальных,однако неизвестно,больше ее масса или меньше.Как выявить эту деталь двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь?

Гость: Гость:

1) Нахождение эталона (детали которые весят одинаково) сравниваем 2 детали. если они равны, то они эталоны, если не равны, то эталоны те что не взвешивались 2) сравниваем одну деталь из эталонной пары с деталью из нежталонной пары. если равны, то искомая деталь, это та из неэталонной пары которая не взвешивалась если не равны, то та деталь из неэталонной пары, которая взвешивалась