Из четырех внешне одинаковых деталей одна отличается по массе оттрех остальных,однако неизвестно,больше ее масса или меньше.Как выявить эту деталь двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь?
Экономика
Из четырех внешне одинаковых деталей одна отличается по массе оттрех остальных,однако неизвестно,больше ее масса или меньше.Как выявить эту деталь двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Нахождение эталона (детали которые весят одинаково) сравниваем 2 детали. если они равны, то они эталоны, если не равны, то эталоны те что не взвешивались 2) сравниваем одну деталь из эталонной пары с деталью из нежталонной пары. если равны, то искомая деталь, это та из неэталонной пары которая не взвешивалась если не равны, то та деталь из неэталонной пары, которая взвешивалась
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
. Дан угол АВС, равный 82º. Через точку D, лежащую на его биссектрисе, проведена прямая, параллельная прямой ВС и пересекающая сторону АВ в точке Е...
Геометрия