полным кругом выкатилось на лугавой стораной солнце сделать синтаксичкеский разбор
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полным кругом выкатилось на лугавой стораной солнце сделать синтаксичкеский разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце - подл. Выкатилось - сказуемае Полным кругом - определение На луговую сторону - обстоятельство (места)
Гость:
Солнце-подлежающие выкатилось-сказуемое кругомо-определение на луговой стараной-обьстоятельства(места). Вот и все нечего сложного!!
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