Луч NP делит развёрнутый угол MNK на два угла так , что градусная мера угла MNP в пять раз больше градусной меры угла PNK Чему равны градусные мкры углов MNP и PNK ???

Математика
Луч NP делит развёрнутый угол MNK на два угла так , что градусная мера угла MNP в пять раз больше градусной меры угла PNK Чему равны градусные мкры углов MNP и PNK ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим  х угол PNK, значит угол МNК равен 5х.  Градусная мера развёрнутого угла =180 гр. х+5х=180 6х=180 х=180:6 х=30 гр  РNК 30*5=150  РNК
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