Луч NP делит развёрнутый угол MNK на два угла так , что градусная мера угла MNP в пять раз больше градусной меры угла PNK Чему равны градусные мкры углов MNP и PNK ???

Математика

Луч NP делит развёрнутый угол MNK на два угла так , что градусная мера угла MNP в пять раз больше градусной меры угла PNK Чему равны градусные мкры углов MNP и PNK ???

Автор: Гость