В прямоугольном треугольнике АВС ( меньше С = 90˚) АВ = 41 см, АС = 9 см. Точки М и К - середины сторон АВ и АС соответственно. Найдите: а) длину отрезка МК; б) тангенсы острых углов заранее спасибо)) 

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС ( меньше С = 90˚) АВ = 41 см, АС = 9 см. Точки М и К - середины сторон АВ и АС соответственно. Найдите: а) длину отрезка МК; б) тангенсы острых углов заранее спасибо)) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BC=(41^2-9^2)^0.5=(1681-81)^0.5=1600^0.5=40 MK=BC/2=40/2=20  
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