В прямоугольном треугольнике АВС ( меньше С = 90˚) АВ = 41 см, АС = 9 см. Точки М и К - середины сторон АВ и АС соответственно. Найдите: а) длину отрезка МК; б) тангенсы острых углов заранее спасибо))

Геометрия

В прямоугольном треугольнике АВС ( меньше С = 90˚) АВ = 41 см, АС = 9 см. Точки М и К - середины сторон АВ и АС соответственно. Найдите: а) длину отрезка МК; б) тангенсы острых углов заранее спасибо))

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