составь план своего рассказа "Отечественная война 1812года".
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составь план своего рассказа "Отечественная война 1812года".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно войны составляются по плану: 1. Воющие стороны. Их цели 2. Причины войны, повод для начала войны. 3. Сам ход войны(Основные события) 4. Результат войны. 5. Последствия План твоего рассказа есть . Теперь только заполнить его)
Гость:
1. Причины и повод войны 2. Воюющие стороны и их лидеры 3. Основные события 4. Результат войны 5. Последствия, сказавшиеся на различных отраслях учавствовавшиз стран
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