составь план своего рассказа "Отечественная война 1812года".

Гость: Гость:

Обычно войны составляются по плану: 1. Воющие стороны. Их цели 2. Причины войны, повод для начала войны. 3. Сам ход войны(Основные события) 4. Результат войны. 5. Последствия План твоего рассказа есть . Теперь только заполнить его)