MG+H2SO4 окислить и востановить

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Mg+H2SO4 = MgSO4 + H2 В этой реакции степень окисления изменилась у магния и у водорода. У магния в левой части реакции была степень окисления ноль (у молекулы нет заряда), а в правой стала +2. Это свидетельствует о том, что магний отдал электроны, т.е. является ВОССТАНОВИТЕЛЕМ У водорода степень окисления поменялась с +1, до 0 - ЭТО ОКИСЛИТЕЛЬ