выберите три правильных утверждения. а)биосистема содержит живые компоненты, находящиеся во взаимодействии б) биосфера не является биосистемойв)молекулы образуют молекулярный уровень организации жизни г)организмы одного вида, о...
Биология
выберите три правильных утверждения. а)биосистема содержит живые компоненты, находящиеся во взаимодействии б) биосфера не является биосистемойв)молекулы образуют молекулярный уровень организации жизни г)организмы одного вида, обитающие на одной территории, образуют организменный уровень организации жизнид)к эукариотам относятся вирусые)каждая клетка является биосистемой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в,д,е Каждая клетка является биосистемой Прокариоты только бактерии, а в вирусах уже есть ядро Компоненты молекулярного уровня организации жизни: Молекулы неорганических и органических соединений Молекулярные комплексы химических соединений (мембрана и др.)
Гость:
а - так как существуют консументы, продуценты и редуценты (смотри понятия в инете), и они взаимодействуют между собой! в - так как молекулы образуют клетку и все другие организмы е - так как в ней происходят все биологические процессы, например клетка бактерии, живет как целый организм, или одноклеточные водоросли - фотосинтез
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какие вещества образуются при окислении(горении)пропена а) C и H2 б) CO2 и H2O в) CO2 и H2 г) C и H2O
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС (<С = 90˚) АВ = 41 см, АС = 9 см. Точки М и К - середины сторон АВ и АС соответственно. Найдите: а) длину отрезка ...
Математика
Луч NP делит развёрнутый угол MNK на два угла так , что градусная мера угла MNP в пять раз больше градусной меры угла PNK Чему равны градусные мкры...