выберите три правильных утверждения. а)биосистема содержит живые компоненты, находящиеся во взаимодействии б) биосфера не является биосистемойв)молекулы образуют молекулярный уровень организации жизни г)организмы одного вида, о...

в,д,е Каждая клетка является биосистемой Прокариоты только бактерии, а в вирусах уже есть ядро Компоненты молекулярного уровня организации жизни: Молекулы неорганических и органических соединений Молекулярные комплексы химических соединений (мембрана и др.)

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а - так как существуют консументы, продуценты и редуценты (смотри понятия в инете), и они взаимодействуют между собой! в - так как молекулы образуют клетку и все другие организмы е - так как в ней происходят все биологические процессы, например клетка бактерии, живет как целый организм, или одноклеточные водоросли - фотосинтез