выберите три правильных утверждения. а)биосистема содержит живые компоненты, находящиеся во взаимодействии б) биосфера не является биосистемойв)молекулы образуют молекулярный уровень организации жизни г)организмы одного вида, о...

Биология
выберите три правильных утверждения. а)биосистема содержит живые компоненты, находящиеся во взаимодействии б) биосфера не является биосистемойв)молекулы образуют молекулярный уровень организации жизни г)организмы одного вида, обитающие на одной территории, образуют организменный уровень организации жизнид)к эукариотам относятся вирусые)каждая клетка является биосистемой 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в,д,е  Каждая клетка является биосистемой  Прокариоты только бактерии, а в вирусах уже есть ядро Компоненты молекулярного уровня организации жизни: Молекулы неорганических и органических соединений Молекулярные комплексы химических соединений (мембрана и др.)  
Гость:
а - так как существуют консументы, продуценты и редуценты (смотри понятия в инете), и они взаимодействуют между собой! в - так как молекулы образуют клетку и все другие организмы е - так как в ней происходят все биологические процессы, например клетка бактерии, живет как целый организм, или одноклеточные водоросли - фотосинтез  
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