Какую по модулю силу F нужно приложить в точке А к легкому рычагу,массой которого можно пренебречь, чтобы уравновесить груз массой2 кг, подвешенный в точке B? 1) 60 Н 2) 40 Н 3) 20 Н 4) 10 Н
Физика
Какую по модулю силу F нужно приложить в точке А к легкому рычагу,массой которого можно пренебречь, чтобы уравновесить груз массой2 кг, подвешенный в точке B? 1) 60 Н 2) 40 Н 3) 20 Н 4) 10 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg F=2кг*10н=20н. Ответ: 20ньютон.
Гость:
Равновесие рычага: F1l1=F2l2 Но т.к. о длине ничего не сказано, то ее и не учитываем F=mg Тогда все решение сводится к простой записи: F1=F2 F1=20H F2=20H Ответ:3
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